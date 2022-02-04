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Adriano Antalya'da

Antalyaspor, 7 maçtır galibiyet hasreti çektiği ligdeki kötü gidişatı düzeltmek için takviyeye devam ediyor. Mehmedi, Martins ve Ndao gibi önemli isimleri alan Akdeniz ekibi, 4. transferini de dünyaca tanınmış yıldız futbolcuyla yaptı. Akrepler, Palmeiras'tan ayrılan Adriano'yla 1.5 yıllık imza attı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Adriano Antalya'da

Antalyaspor, 7 maçtır galibiyet hasreti çektiği ligdeki kötü gidişatı düzeltmek için takviyeye devam ediyor. Mehmedi, Martins ve Ndao gibi önemli isimleri alan Akdeniz ekibi, 4. transferini de dünyaca tanınmış yıldız futbolcuyla yaptı. Akrepler, Palmeiras'tan ayrılan Adriano'yla 1.5 yıllık imza attı. Kariyerinde Internacional, Shakhtar, Milan ve S.Moskova'da da oynayan 34 yaşındaki golcü, 4 kez Brezilya Milli Takımı'nda da ter döktü. Tam bir kupa koleksiyoncusu olan sambacı, büyük çoğunluğu Ukrayna ekibi Shakhtar'da olmak üzere 22 kupa kaldırdı. Shakhtar'da 6 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Ziya RAMOĞLU

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