Son dakika transfer haberleri: Antalyaspor Enzo Crivelli ile yollarını ayırdığını duyurdu

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den kiraladığı Fransız futbolcu Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.
Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Crivelli'nin, Fransız ekibi Saint-Etienne'e imza atması bekleniyor.