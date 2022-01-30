Haberler Antalyaspor Son dakika transfer haberleri: Antalyaspor Enzo Crivelli ile yollarını ayırdığını duyurdu

Son dakika transfer haberleri: Antalyaspor Enzo Crivelli ile yollarını ayırdığını duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, takımda kiralık olarak forma giyen Fransız golcü Enzo Crivelli ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 13:36
Son dakika transfer haberleri: Antalyaspor Enzo Crivelli ile yollarını ayırdığını duyurdu

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den kiraladığı Fransız futbolcu Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.

Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Crivelli'nin, Fransız ekibi Saint-Etienne'e imza atması bekleniyor.

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