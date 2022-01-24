Haberler Antalyaspor Antalya’da gol çıkmadı

Antalya’da gol çıkmadı

Antalyaspor ve Gaziantep FK, 1 puana razı oldu. Antalya 7, Gaziantep ise 2 maçtır kazanamıyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Antalya’da gol çıkmadı

Süper Lig'de Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında galibiyet hasretini dindiremedi. Karşılıklı ataklarla geçilen her iki yarıda da ne Antalyaspor ne de Gaziantep çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da kaleyi bulamayan her iki ekip 1 puana razı oldu. Akrepler, evinde üst üste 3 kez berabere kaldı. Kırmızı-siyahlıların ise galibiyet hasreti 2 maça yükseldi.

MİLLİ ARA İLAÇ OLDU
Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, milli aradan sonra çıkışa geçeceklerini söyledi. Şahin, "Milli arayı iyi değerlendirip, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.

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