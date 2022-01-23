Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Antalyaspor-Gaziantep FK maçını takip etmek için tıklayın!

Süper Lig'de heyecan 23. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kritik maç öncesi ev sahibi takımın 23, konuk ekibin ise 31 puanı mevcut. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

📺ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER📊

🔸Antalyaspor son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

🔸Gaziantep FK son 5 maçta 3 kez galip gelirken 1 kez de yenildi.

🔸Antalyaspor evinde oynadığı son 8 maçta hiç mağlubiyet almadı.