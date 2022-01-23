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Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

Süper Lig'de 23. hafta müsabakaları sürüyor... Fraport TAV Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 23, konuk ekibin ise 31 puanı bulunuyor. Peki, Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 09:16 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 09:38
Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

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Süper Lig'de heyecan 23. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kritik maç öncesi ev sahibi takımın 23, konuk ekibin ise 31 puanı mevcut. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

📺ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER📊

🔸Antalyaspor son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.
🔸Gaziantep FK son 5 maçta 3 kez galip gelirken 1 kez de yenildi.
🔸Antalyaspor evinde oynadığı son 8 maçta hiç mağlubiyet almadı.

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