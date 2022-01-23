Haberler Antalyaspor Antalyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Antalyaspor - Gaziantep FK maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 15:59
Antalyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Fernando, Hakan, Fredy, Doğukan, Mehmedi, Haji

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Toşca, Halil İbrahim, Ertuğrul, Furkan, Doğan, Recep Niyaz, Maxim, Figuereido

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği maç saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Karlar kraliçesi Fahriye Evcen! Güzel oyuncu Fahriye Evcen kar paylaşımı ile yine zarafetini konuşturdu!
Alişan’ın vücudu morarmış ölümden dönmüştü... Yağ aldırma davasında flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor