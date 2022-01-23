Antalyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Fernando, Hakan, Fredy, Doğukan, Mehmedi, Haji

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Toşca, Halil İbrahim, Ertuğrul, Furkan, Doğan, Recep Niyaz, Maxim, Figuereido

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği maç saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanıyor.