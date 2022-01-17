TRANSFER HABERİ - Antalyaspor-Fenerbahçe maçında oynamamıştı! Paul Mukairu 'Ada' yolcusu

Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İsmail Kartal'ın yönetimindeki ilk maçına çıkan Sarı-Lacivertliler mücadelenin 72. dakikasında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Antalyaspor'un beraberlik golünü 81. dakikada Doğukan kaydederken, Akdeniz ekibinin golcü oyuncusu Paul Mukairu'nun karşılaşmada neden forma giymediği merak konusu olmuştu.