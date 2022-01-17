Haberler Antalyaspor TRANSFER HABERİ - Antalyaspor-Fenerbahçe maçında oynamamıştı! Paul Mukairu 'Ada' yolcusu

TRANSFER HABERİ - Antalyaspor-Fenerbahçe maçında oynamamıştı! Paul Mukairu 'Ada' yolcusu

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 21. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin golcü oyuncu Paul Mukairu'nun oynamama nedeni merak edilirken, İngiltere'den konuyla alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:07 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:29
CEVDET BERKER İŞLEYEN
TRANSFER HABERİ - Antalyaspor-Fenerbahçe maçında oynamamıştı! Paul Mukairu 'Ada' yolcusu

Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Antalyaspor-Fenerbahçe maçında oynamamıştı! Paul Mukairu 'Ada' yolcusu

İsmail Kartal'ın yönetimindeki ilk maçına çıkan Sarı-Lacivertliler mücadelenin 72. dakikasında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

TRANSFER HABERİ - Antalyaspor-Fenerbahçe maçında oynamamıştı! Paul Mukairu 'Ada' yolcusu

Antalyaspor'un beraberlik golünü 81. dakikada Doğukan kaydederken, Akdeniz ekibinin golcü oyuncusu Paul Mukairu'nun karşılaşmada neden forma giymediği merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Antalyaspor-Fenerbahçe maçında oynamamıştı! Paul Mukairu 'Ada' yolcusu

İngiliz basınında çıkan haberde Mukairu'nun Fenerbahçe maçında forma giymeme nedeni İngiltere ikinci ligi Championship ekiplerinden Nottingham Forest'a transfer olması olarak gösterildi.

TRANSFER HABERİ - Antalyaspor-Fenerbahçe maçında oynamamıştı! Paul Mukairu 'Ada' yolcusu

İngiliz ekibinin CEO'su konumunda bulunan Dane Murphy'nin Paul Mukairu'yu beğendiği ve takıma katmayı istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Antalyaspor-Fenerbahçe maçında oynamamıştı! Paul Mukairu 'Ada' yolcusu

Ayrıca haberde; İki taraf arasında anlaşmanın sağlandığı transfer döneminin kapanmadan önce resmi imzaların atılmasının beklenildiğinin de altı çizildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor