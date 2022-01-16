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Antalyaspor’da dört rötuş

Antalyaspor'da Göztepe maçına ilk 11'de çıkan Hakan Özmert, Mukairu, Amilton ve Crivelli'nin yerine Naldo, Poli, Ghacha ve Wright görev yaptı. Sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Floranus kadroda yer almadı. Yeni transfer Admir Mehmedi yedekteydi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Antalyaspor’da dört rötuş
Antalyaspor'da Göztepe maçına ilk 11'de çıkan Hakan Özmert, Mukairu, Amilton ve Crivelli'nin yerine Naldo, Poli, Ghacha ve Wright görev yaptı. Sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Floranus kadroda yer almadı. Yeni transfer Admir Mehmedi yedekteydi.
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