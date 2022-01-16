Antalyaspor’da dört rötuş

Antalyaspor'da Göztepe maçına ilk 11'de çıkan Hakan Özmert, Mukairu, Amilton ve Crivelli'nin yerine Naldo, Poli, Ghacha ve Wright görev yaptı. Sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Floranus kadroda yer almadı. Yeni transfer Admir Mehmedi yedekteydi.
Antalyaspor'da Göztepe maçına ilk 11'de çıkan Hakan Özmert, Mukairu, Amilton ve Crivelli'nin yerine Naldo, Poli, Ghacha ve Wright görev yaptı. Sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Floranus kadroda yer almadı. Yeni transfer Admir Mehmedi yedekteydi.