Antalya atakta

Nuri Şahin'le yeniden yapılanmaya giden Antalyaspor, transferde imza şova hazırlanıyor. Akdeniz ekibinin, Çin ekibi BJ Guoan'dan ayrılan Fernando Martins ve Alman takımı Wolfsburg'da oynayan Admir Mehmedi'yle prensipte anlaştığı öğrenildi. Sezon başında Beşiktaş ve G.Saray'ın da gündemine gelen 29 yaşındaki Brezilyalı ön libero Martins, Çin'de 26 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Bir önceki sezon Rusya'da Spartak Moskova'yla 27 maça çıkan tecrübeli dinamo, 3 gol, 3 asist katkısı sağladı. Martins, 8 kez de Brezilya formasını giydi.



MEHMEDİ, BU SEZON İKİ MAÇTA OYNADI

Antalyaspor'un el sıkıştığı Admir Mehmedi ise mutsuz olduğu ve 2.5 sezondur oynadığı Wolfsburg'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sky Sports'un haberine göre; bu sezon Bundesliga ve kupada birer olmak üzere 2 maça çıkan 30 yaşındaki İsviçreli forvet, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Freiburg, D.Kiev, Bayern Leverkusen ve Wolfsburg'da oynayan tecrübeli 10 numara için bugüne kadar 25.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 76 kez İsviçre forması giyen Mehmedi, 10 kez gol sevinci yaşadı.