Fraport TAV Antalyaspor, PFDK’ya sevk edildi

Fraport TAV Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratlar' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:

"FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 05.01.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."