Son dakika spor haberi: Antalyaspor Nuri Şahin'le 'devam' dedi!

...Türk halkı bunun farkında. Şehirde ve tüm Türkiye'de olumlu bir hava var. Daha önce dünya yıldızı Eto'o geldiğinden de böyle olmuştu, Nuri Şahin 'le de birlikte aynı hava Antalyaspor 'umuzda var. Buradaki en büyük başarı, bana her zaman destek olan yönetim kurulumuzdaki arkadaşlardır...

...Verdiğimiz bu cesur bir karar. Nuri hoca için de cesur bir karar. Hala futbol oynayabilirdi, hala da iyi bir performans sergiliyordu. Belki futbol hayatına 2-3 yıl daha devam edecekti. Ortak verilen bir karar. Şu an için tüm tepkiler olumlu. Ben Trabzonspor maçından sonra da söyledim, Türk futbolu 4 tane yabancı dil bilen, yeni bir teknik direktör kazandı. Herkes bunun tadını çıkarsın."