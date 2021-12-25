Son dakika spor haberi: Antalyaspor Nuri Şahin'le 'devam' dedi!

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin teknik direktörleri Nuri Şahin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Çetin, teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra takımın başına gelen Nuri Şahin'le ilgili şunları söyledi:
"Teknik direktörümüz Nuri Şahin bizimle 5 sene daha devam edecek. Ondan sonrasını Nuri hoca ile birlikte konuşup, planlayacağız. Çok keyifli bir birliktelik var. Şehrimizde ve Türkiye'de Nuri hoca için olumlu bir hava var...
...Biliyorsunuz bazı futbolcular, işin temeline indiğiniz zaman, Almanya'da doğup büyüyen futbolcular var. Milli takım tercihleri farklı oldu. Nuri Şahin'in gelişi de farklı oldu. Nuri hoca tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı. Türk pasaportu ile devam etti. Bunlar önemli kıstaslar...