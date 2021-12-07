Antalyaspor dışarıda yok!

Antalyaspor, 9 kişi kalan Kayseri'ye 2-0 yenilerek, deplasman fobisini sürdürdü. Lider Trabzonspor'u ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar, dış sahada oynadığı 7 maçta 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Antalyaspor, 9 kişi kalan Kayseri'ye 2-0 yenilerek, deplasman fobisini sürdürdü. Lider Trabzonspor'u ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar, dış sahada oynadığı 7 maçta 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Akdeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta sadece Giresunspor'u yenmeyi başardı. F.Bahçe, G.Antep FK, Hatay, Kayseri'ye kaybederken, K.Gümrük ve Sivas ile de berabere kaldı.