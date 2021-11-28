Derbi Antalya'nın

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Akdeniz derbisini Antalyaspor kazandı. Ligin güçlü ekibi Alanyaspor karşısında maça çok etkili başlayan kırmızı-beyazlılar, 40. dakikada öne geçti. Poli'nin pasıyla ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, topu Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

10 KİŞİ KALDI

Alanya'da Tayfur Bingöl, 59 ve 65'te sarı kart görüp atıldı. 68'de Bünyamin Balcı'nın pasında Mukairu, ceza sahasına girip golü buldu: 2-0. 90. dakikada fark 3'e çıktı. Güray Vural'ın sağ kanattan pasında Floranus, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. Antalyaspor, bu maçla puanını 18'e yükseltti.

RAHAT KAZANMAYI BEKLEMİYORDUK

Antalyaspor'da sorumlu hoca Nuri Şahin'in yerine Alfons Groenendijk konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Bizim için çok iyi maç oldu. Haftayı 3 puanla kapatıyoruz. Bu kadar rahat bir galibiyet, 3-0'lık skoru beklemiyorduk. Derbi maça çok iyi hazırlandık. İstediğimi 3 puanı aldık" yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ SONRASI KAYBETMEK ÜZÜCÜ

Alanya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz "Rakip için bir şans golü oldu. İkinci yarı kırmızıDan sonra oyun koptu. İkinci golde de yine bireysel hatalar oldu. İkinci yarı bir kişi eksik ve mağlup durumda da olunca işiniz daha zorlaşıyor. Beşiktaş maçından sonra böyle bir maçı kaybetmek beni üzdü" dedi.