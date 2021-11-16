Hedef Avrupa

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, hedeflerinin Avrupa olduğunu söyledi. Nuri Şahin'le yaptıkları 5 yıllık anlaşma sürecinde futbolcu yetiştirirken, sportif başarı getiren bir takım olma hayalini de kurduklarını vurgulayan Başkan Çetin, "Şehirle bütünleşen, taraftar sayısı artan, kentte de Antalyaspor bilincini artıracak karakterde bir takım istiyoruz. Bunların hepsi Nuri hoca gibi bir karakterle daha kolay olacaktır. Bu 5 yıllık süreçte Avrupa'yı hedefliyoruz" dedi.



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Süper Lig'de 2'de 2 yaptıklarının altını çizen Aziz Çetin, Nuri Şahin'in dünyanın en iyi teknik direktörleriyle çalıştığına, önemli bir bilgi birikimine sahip olduğuna dikkati çekerek, "Nuri'nin gelmesiyle oyun sistemi değişti. Takıma güzel bir hava geldi. Son dakika oyuncu değişikliklerinde bile bütün futbolcular oyuna girmek istiyor. Takımda bir kapris yok. Herkes hırsla mücadele ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Kendisinin de küçük yaşlardan beri Antalya taraftarı olduğunu belirten Aziz Çetin, kupa hayalinden bahsetti. Çetin, "Hep bir kupa hayalimiz var. Süper Kupa'yı istiyoruz. Bu sene ligi de olabilecek en yüksek noktada bitirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.