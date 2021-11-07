Antalyaspor 'Şahin' kesildi!

Antalyaspor evinde Altay'ı konuk etti. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle yükselişe geçen Akdeniz temsilcisi evinde İzmir ekibini mağlup etmeyi başardı. Antalyaspor mücadeleyi tek golle kazanırken fileleri sarsan isim Paul Mukairu oldu. Güney ekibi böylece son 2 karşılaşmasını kazandı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

3 PUANI UNUTTU

Akdeniz ekibinde karşılaşma sonrasında büyük sevinç vardı. Altay ise kötü gidişe bu karşılaşmada da son veremedi. İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra bir türlü yüzü gülmedi. Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'a kaybettiler. Sivasspor ile berabere kaldılar. Dün de Antalya'ya yenildiler.

'KEYİF ALIYORUZ'

Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik, Nuri Şahin'i övdü. Doğukan "Nuri hoca geldikten sonra antrenmanlar çok daha yorucu geçiyor. Ancak bunun karşılığında sahada büyük keyif alarak oynuyoruz. Doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.