Antalyaspor Altay maçı CANLI izle! Antalya Altay maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çavuş yapıyor.
ANTALYASPOR - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Bahadır, Güray, Doğukan, Fredy, Ufuk, Mukairu, Amilton
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Aka, Özgür, Poko, Thiam, Pinares, Erhan, Kappel, Bamba
ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Altay maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.