Haberler Antalyaspor Antalyaspor Altay maçı CANLI izle! Antalya Altay maçı canlı anlatım

Antalyaspor Altay maçı CANLI izle! Antalya Altay maçı canlı anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Antalyaspor sahasında Altay'ı konuk ediyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 15:55
Antalyaspor Altay maçı CANLI izle! Antalya Altay maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çavuş yapıyor.

ANTALYASPOR - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Bahadır, Güray, Doğukan, Fredy, Ufuk, Mukairu, Amilton

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Aka, Özgür, Poko, Thiam, Pinares, Erhan, Kappel, Bamba

ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Altay maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor