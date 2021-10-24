Haberler Antalyaspor Antalyaspor-Başakşehir maçı CANLI

Antalyaspor-Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 15:55
Antalyaspor-Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Crivelli

Başakşehir: Volkan, Júnior Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Tolga, Višća, Berkay, Deniz, Okaka

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA