Antalyaspor-Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Crivelli
Başakşehir: Volkan, Júnior Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Tolga, Višća, Berkay, Deniz, Okaka
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.