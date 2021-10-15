‘Puan alacağız’

Nuri Şahin'le ilk maçına çıkacak olan Antalyaspor, Sivasspor deplasmanından umutlu. Nuri Şahin ve ekibine güvendiklerini söyleyen Başkan Aziz Çetin, "Sivasspor, ligin en iyi takımlarından birisi. Ama biz de iyi bir takımız. Oraya puan ya da puanlar almaya gidiyoruz" ifadesini kullandı.
Nuri Şahin'le ilk maçına çıkacak olan Antalyaspor, Sivasspor deplasmanından umutlu. Nuri Şahin ve ekibine güvendiklerini söyleyen Başkan Aziz Çetin, "Sivasspor, ligin en iyi takımlarından birisi. Ama biz de iyi bir takımız. Oraya puan ya da puanlar almaya gidiyoruz" ifadesini kullandı.