Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da Nuri Şahin futbol sorumlusu görevine getirildi!

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'da, futbol şube sorumluluğu görevine Nuri Şahin getirildi. A Spor'un haberine göre, 33 yaşındaki Nuri Şahin ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

Nuri Şahin bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 8 maçta forma giydi.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 tarihinde Lüdenscheid, Almanya'da dünyaya geldi. Futbola doğduğu şehrin takımlarından olan RSV Meinerzhagen takımının altyapısında başladı. 2001 yılında Borussia Dortmund'un futbol altyapısına geçti. 2005-06 sezonunda Borussia Dortmund A takımı kadrosuna seçildi ve ilk maçını Intertoto Kupası'nda Sigma Olomouc takımına karşı sonradan 65. dakikada oyuna girerek takımının en genç Avrupa kupaları maçlarında forma giyen oyuncusu oldu.

Nuri Şahin, kulübü Borussia Dortmund tarafından, 5 Temmuz 2007 tarihinde Feyenoord'a kiralık verildi. Feyenoord'dan 2008 yılında döndükten sonra 2011 yılına kadar Borussia Dortmund'da oynayan Nuri Şahin, 2011 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de fazla forma şansı bulamadı ve 2012 yılında Liverpool'e kiralık olarak verildi. 2012-13 sezonu devre arasında Liverpool ile sözleşmesi feshedilince Real Madrid'e geri döndü ve yine kiralık olarak bu sefer eski takımı Borussia Dortmund'a verildi.

2013 yılında Real Madrid'ten kiralık olarak Borussia Dortmund'a gelen Nuri Şahin, 2014 yılının nisan ayında da 7 milyon euro bonservisi bedeli ile Borussia Dortmund'a transfer olmuştur.

Nuri Şahin, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.



2018 yılında Borussia Dortmund'tan Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, 2020 yazında Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yolunu tuttu.