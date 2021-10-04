SON DAKİKA SPOR HABERİ - Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi. A Spor'un haberine göre; Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Ersun Yanal konusunu masaya yatıran yönetim kurulu ayrılık kararı aldı. Süper Lig'de ilk 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Anyalyaspor, 8 puanla 13. sırada yer alıyor.