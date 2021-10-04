Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi. A Spor'un haberine göre; Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Ersun Yanal konusunu masaya yatıran yönetim kurulu ayrılık kararı aldı. Süper Lig'de ilk 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Anyalyaspor, 8 puanla 13. sırada yer alıyor.
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Son dakika spor haberi... Alınan kötü sonuçlar sonrası, Antalyaspor tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinin resmi açıklamayı gün içerisinde yapması bekleniyor. İşte detaylar...
Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 16:56