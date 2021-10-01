Antalyaspor - Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor. Günün ilk karşılaşmalarında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip 8 puanla 13. konuk Adana Demirspor ise 9 puanla 12. sırada yer alıyor.
Antalyaspor Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Fredy, Milosevic, Crivelli, Wright
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli