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Antalyaspor - Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor. Günün ilk karşılaşmalarında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip 8 puanla 13. konuk Adana Demirspor ise 9 puanla 12. sırada yer alıyor. Antalyaspor Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 19:55
Antalyaspor - Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor. Günün ilk karşılaşmalarında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip 8 puanla 13. konuk Adana Demirspor ise 9 puanla 12. sırada yer alıyor.

Antalyaspor Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Fredy, Milosevic, Crivelli, Wright

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli

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