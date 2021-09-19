Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'a, 3. gol yendikten sonra taraftarlar tepki gösterdi. Kırmızı-beyazlılar, "Ersun Yanal istifa" çağrısında bulundu. 59 yaşındaki çalıştırıcı maç sonunda, "Devreye 3-0 girebilirdik. Top bizdeydi, oyunu kontrol ettik. Bireysel hatalardan 2 gol yedik. 3-1'i bulacağımız pozisyonları harcadık. Bize pahalıya mal oldu" dedi.
AntalyasporTeknik Direktörü Ersun Yanal'a, 3. gol yendikten sonra taraftarlar tepki gösterdi. Kırmızı-beyazlılar, "Ersun Yanal istifa" çağrısında bulundu. 59 yaşındaki çalıştırıcı maç sonunda, "Devreye 3-0 girebilirdik. Top bizdeydi, oyunu kontrol ettik. Bireysel hatalardan 2 gol yedik. 3-1'i bulacağımız pozisyonları harcadık. Bize pahalıya mal oldu" dedi.