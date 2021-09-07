Son dakika transfer haberleri | Enzo Crivelli Antalyaspor'da!

Sezona 3 maçta da aldığı mağlubiyetlerle başlayan Medipol Başakşehir'de, beklenen ayrılık gerçekleşti. Turuncu lacivertliler, golcü futbolcusu Enzo Crivelli'nin Antalyaspor'a kiralandığını resmen duyurdu. Akdeniz ekibi de sosyal medya hesabından Crivelli transferine dair bir video paylaştı.
Sezona 3 maçta da aldığı mağlubiyetlerle başlayan Medipol Başakşehir'de, beklenen ayrılık gerçekleşti. Turuncu lacivertliler, golcü futbolcusu Enzo Crivelli'nin Antalyaspor'a kiralandığını resmen duyurdu. Akdeniz ekibi de sosyal medya hesabından Crivelli transferine dair bir video paylaştı.