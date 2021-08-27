Antalyaspor Çaykur Rizespor : 3-2 MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 3-2 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. 51. (p) ve 90+9. (p) dakikalarda Haji Wright kaydetti. Ayrıca ABD'li forvetin 9. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Rizespor'un golleri ise 61. ve 90+3. (p) dakikalarda Djokovic'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti sürerken, 3 hafta sonucunda 1 puanda kaldı.