Ersun Yanal: Neredeyse maçı kaybediyorduk!

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kartlar nedeniyle erken değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle oyunda istedikleri etkiyi gösteremediklerini belirtti.

Yanal, Göztepe karşısında daha etkili oynayabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son dakikada gelen golle berabere kaldık. Oyunun kart kısmında çok basit görülen iki kart bizi oldukça oyundan düşürdü. Yeni oyuncuların Türkiye ligini tanıması ve burada oynanan oyunu bilmeleri açısından da bu erken değişiklik maalesef, bizim isteğimiz oyuna karşılık vermedi. Oyunun başındayız. Beş yeni oyuncuyla başladık. Daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ne yaptığını bilen bir takımız aslında. Bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyuncuların performansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunu ortaya koyacağımız günler gelecektir."