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Son dakika spor haberleri | Antalyaspor'un Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!

FT Antalyaspor, haftasonu oynayacağı sezonun ilk maçı olan Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki çalışmalarını Ersun Yanal idaresinde sürdüren Antalyaspor, 15 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:20
Son dakika spor haberleri | Antalyaspor'un Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!

FT Antalyaspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı sezonun ilk maçı olan Göztepe hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig 2021-22 sezonunun ilk maçında 15 Ağustos pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanı fitness salonunda kuvvet çalışması yaparak tamamladı. Kırmızı-beyazlılar günün ikinci antrenmanını teknik direktör Ersun Yanal idaresinde, antrenman sahasında yapacak. Antalyaspor, çift kalede Göztepe maçının taktik organizasyonlarını çalışacak.

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