Haberler Antalyaspor Milan'lı Poli Antalya'ya

Milan'lı Poli Antalya'ya

Kariyerini Bologna’da sürdüren eski Milan’lı 10 numaraya Antalyaspor ve Karagümrük talip oldu. Akdeniz ekibi önde.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 06:50
Milan'lı Poli Antalya'ya
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Antalyaspor, dünyaca ünlü bir oyuncuya kanca attı. İtalyan basınında da çıkan haberlere göre Akdeniz temsilcisi kariyerini Bologna'da sürdüren Andrea Poli'yi istiyor. Bir dönem Milan forması da giyen tecrübeli 10 numaranın Antalyaspor yolunda olduğu yazıldı. Kadrosuna kattığı İtalyan oyuncularla dikkat çeken Karagümrük de Poli ile temasta ancak Antalyaspor'un 31 yaşındaki yıldızı kapmaya daha yakın olduğu kaydedildi. Poli kariyerinde Treviso, Sampdoria, Sassuolo, Milan ve Bologna'da forma giydi.
SON DAKİKA