Antalya atakta

Geçen sezon kısıtlı bir kadroyla mücadale eden buna rağmen Türkiye Kupası'nda finale yükselen Antalyaspor, yeni bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'dan ayrılan Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha, 5 sezon formasını giydiği Konyaspor'da 190 maça çıkarken; 17 gol, 16 asistle oynadı. Milosevic, orta sahanın birçok bölgesinde forma giyiyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sözlerinin yer aldığı video ile imzası duyurulan Milosevic, "Şimdi yeni şeyler söylemek için buradayım. Biz Antalyaspor" diye konuştu.

37 MAÇTA 13 GOL KAYDETTİ

Antalyaspor'un son bombası ise Danimarka ekibi SönderjyskE'de forma giyen Haji Wright oldu. 23 yaşındaki ABD vatandaşı golcü ile söz kesildi. 1.93 boyundaki forvet geçen sezon 37 maçta 13 gol, 2 asist yaptı. Wright'ın kısa sürede Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Kırmızı-beyazlılar bu sezon kaleci Diego Sousa, sol bek Güray Vural, sağ bek Sherel Floranus, stoper Doğukan Nelik, orta sahalar Ersin Zehir ve Erkan Eyibil'i almıştı.