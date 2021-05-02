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Teknik Direktörü : Ligi sıkıntı yaşamadan bitirmeliyiz!

Teknik Direktörü , 'in 39. haftasında 3-2 kaybettikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ligde kalan iki maçlarını hedefleri doğrultusunda tamamlamak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 19:07
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Ligi sıkıntı yaşamadan bitirmeliyiz!

'in 39. haftasında konuk ettiği 'ye 3-2 yenilen Fraport TAV 'un teknik direktörü , ligde kalan iki maçlarını hedefleri doğrultusunda tamamlamak istediklerini söyledi.

Yanal, 'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Enerjiye ve coşkuya ihtiyaçları olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Bugünkü maçın sonucunu etkileyen en önemli faktör bana göre bu enerjinin, kazanma arzusunun sonuca dönüştürecek bir mücadeleyi ortaya koymamızdır. Yoksa bizim takımımız o mücadeleyi, o isteği, o kazanma arzusunu sahaya koysaydı, bugün kazanırdı. Bu oyuncularla yola çıktık ve onlarla bir hikaye yazdık ve Türkiye Kupası finalini oynayacağız. İki maçımız kaldı. Bunu bir an önce lehimize çevirip sıkıntı yaşamadan ligi bitirmeliyiz ki hedeflerimizi gerçekleştirelim."

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