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'da düşünceli! Tam 10 oyuncu...

'de son haftalarda istediği sonucu alamayan Fraport TAV 'da, deplasmanda oynanacak maçı öncesi 2 oyuncu cezası, 8 oyuncu da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Sakat oyunculardan ve 'ın oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibinde teknik direktör , sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığından dolayı alternatif kadro kurmanın planlarını yapıyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:47
Antalyaspor'da Ersun Yanal düşünceli! Tam 10 oyuncu...

'in 37'nci haftasında sahasında 'a 1-0 yenilerek son 3 haftada puanla tanışamayan Fraport TAV , çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Antalyaspor'da teknik direktör , sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığından dolayı alternatif kadro kurmanın planlarını yapıyor.

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 38'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antalyaspor'da dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular düz koşu ve egzersiz çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alan oyunu ile antrenmanı tamamlarken, bugün yapılacak çalışmayla da hazırlıklarını sürdürecek.

10 EKSİK OYUNCU
Bu sezon sakat ve cezalı oyuncular konusunda sıkıntı yaşayan Antalyaspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 10 eksik bulunuyor. Kırmızı beyazlı takımda Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören ile cezadan dolayı, , , , , , Bahadır ise sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden ile 'ın oynayıp oynayamayacağı ise maç günü belli olacak.

DEPLASMANDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR
Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda hem gol atmakta hem de puan toplamakta zorlanıyor. Kırmızı beyazlı ekip 18 deplasman maçında sadece 3 galibiyet alabildi. Akrepler, 9 beraberlik ve 6 yenilgi elde ederken 14 gol atıp, kalesinde 23 gole engel olamadı. Antalyaspor, son 4 deplasman maçından ise 1 galibiyet, 3 yenilgiyle ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile ligin ilk yarısında oynadığı maçı ise 3-1 kazanmıştı.

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