Haberler Antalyaspor Son dakika spor haberleri: Antalyaspor'da corona virüsü şoku! 3 vaka açıklandı

Son dakika spor haberleri: 'da corona virüsü şoku! 3 vaka açıklandı

ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. ekibi resmi hesabından 1 kişi ve 2 futbolcunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:14 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:25
Son dakika spor haberleri: Antalyaspor'da corona virüsü şoku! 3 vaka açıklandı

'da 3 corona virüsü vakası açıklandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 1 kişi ve 2 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Pozitif vakalarla ilgili takip ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda teknik ekibimizden 1 kişi ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır.

Pozitif vakalar ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.

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