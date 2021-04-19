Son dakika spor haberleri: Antalyaspor'da corona virüsü şoku! 3 vaka açıklandı

Antalyaspor'da 3 corona virüsü vakası açıklandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 1 kişi ve 2 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Pozitif vakalarla ilgili takip ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.



Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda teknik ekibimizden 1 kişi ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır.

Pozitif vakalar ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.