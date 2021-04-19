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Antalyasporlu 'den 'ne tepki

'de forması giyen dünyaca ünlü yıldız , yeni kurulan 'ni değerlendirdi. projesinin adil olmadığını belirten Podolski, "Bu yapılan benim inancıma bir hakaret" dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:35
Antalyasporlu Lukas Podolski'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki

Fraport TAV 'un Alman yıldızı , dün gece resmen kurulan 'ne tepkisini, 'iğrenç ve 'adil değil' ifadeleriyle dile getirdi.

Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. projesinin adil olmadığını belirten Podolski, "Bugün çılgın haberlerle uyandım. Bana göre futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlar ve herkes içindir. Bu yapılan benim inancıma bir hakaret. Bu proje iğrenç ve adil değil. Ayrıca formasını giydiğim kulüpleri bu projede görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski, Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan ve Inter'in formalarını giymişti.

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