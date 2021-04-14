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Antalya Rize’ye bilendi

Kupa finalisti Antalya, Rize’yi de gözüne kestirdi

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:30 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Antalya Rize’ye bilendi
Ligde iki maç aradan sonra deplasmanda galibiyetiyle nefes alan ve alt sıralarla bağını koparan Antalyaspor, gözünü Rizespor maçına çevirdi. finalisti kırmızı-beyazlılar, sahasındaki Rize maçına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Basın Sözcüsü Aziz Çetin, "Ligde konum olarak iyi yere geldik. Rizespor da ligin iyi takımlarından onlarda maçı kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyeceklerdir. Sahamızdaki iyi oyunu sürdürüp galibiyet alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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