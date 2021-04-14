Antalya Rize’ye bilendi

Kupa finalisti Antalya, Rize’yi de gözüne kestirdi
Antalyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:30Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Ligde iki maç aradan sonra deplasmanda Kayserispor galibiyetiyle nefes alan ve alt sıralarla bağını koparan Antalyaspor, gözünü Rizespor maçına çevirdi. Türkiye Kupası finalisti kırmızı-beyazlılar, sahasındaki Rize maçına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Basın Sözcüsü Aziz Çetin, "Ligde konum olarak iyi yere geldik. Rizespor da ligin iyi takımlarından onlarda maçı kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyeceklerdir. Sahamızdaki iyi oyunu sürdürüp galibiyet alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.