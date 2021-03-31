Haberler Antalyaspor Son dakika spor haberleri: Antalyaspor’da Gökdeniz Bayrakdar şoku! 6 hafta yok

Son dakika spor haberleri: ’da şoku! 6 hafta yok

'da şoku yaşanıyor. 'nın ile oynadığı hazırlık maçında köprücük kemiği kırılan ve operasyon geçiren genç yıldızın 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:15
Son dakika spor haberleri: Antalyaspor’da Gökdeniz Bayrakdar şoku! 6 hafta yok

'ne hazırlanan 'nın 'da ile oynadığı hazırlık maçının 35. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası köprücük kemiği kırıldı. Genç futbolcunun sağlık durumu ile ilgili 'dan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'da "klavikula kırığı" oluştuğu ve operasyona alındığı bildirildi. Futbolcuyu hastanede ziyaret eden Antalyaspor Kulübü Başkanı , oyuncunun son durumu hakkında bilgi aldı. Antalyaspor'un genç yıldızı bu sezon takımına ligde 6, 'nda 2 olmak üzere toplamda 8 gollük katkı sağladı.


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