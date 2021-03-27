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Tarih yazalım

“Bin gol ve en uzun yenilmezlik serisinden sonra bin puana ulaşmayı hedefliyoruz. Kupa finalinde ’ı yenip bir ilki yaşamayı planlıyoruz”

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Tarih yazalım

'u 25. sezonunu geçirdiği 'de bin puan heyecanı sardı. 24 sezonda 818, bu sezon da 30 maç oynayan ekibi, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 352 mağlubiyet yaşadı ve 999 puan topladı. Rakip fileleri bin 4 kez havalandıran, kalesinde ise bin 229 gol gören kırmızı-beyazlılar, maçında bin puana ulaşmayı planlıyor.

UNUTULMAYACAK
Kulüp Başkanı , 13 maçlık yenilmezlik rekorunun yönetimlerine nasip olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bininci gol ve en uzun yenilmezlik serisinden sonra bin puana ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı camiada bu sezonu unutulmayacak başarılarla geride bırakmak istiyoruz. Finalde 'ı yenip 'nı da kazanarak tarihimizde bir ilki başarmak istiyoruz. Kadromuz bunu başarabilir" dedi.

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