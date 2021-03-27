Tarih yazalım

Antalyaspor'u 25. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de bin puan heyecanı sardı. 24 sezonda 818, bu sezon da 30 maç oynayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 352 mağlubiyet yaşadı ve 999 puan topladı. Rakip fileleri bin 4 kez havalandıran, kalesinde ise bin 229 gol gören kırmızı-beyazlılar, Ankaragücü maçında bin puana ulaşmayı planlıyor.



UNUTULMAYACAK

Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz, 13 maçlık yenilmezlik rekorunun yönetimlerine nasip olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bininci gol ve en uzun yenilmezlik serisinden sonra bin puana ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı camiada bu sezonu unutulmayacak başarılarla geride bırakmak istiyoruz. Finalde Beşiktaş'ı yenip Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihimizde bir ilki başarmak istiyoruz. Kadromuz bunu başarabilir" dedi.