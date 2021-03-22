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Podolski 'un son durumundan memnun!

Spor Toto ekiplerinden 'da forma giyen , sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Alman yıldız, "Şimdi biraz izin yapıp dinleneceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:43
Podolski Antalyaspor'un son durumundan memnun!

Fraport TAV 'un yıldız futbolcusu , 'nda finale yükselmelerinin ve 'de üst üste oynadıkları iki maçı kazanmalarının sevincini yaşıyor.

Podolski, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 17 Mart'ta 'u iç sahada kendisinin de bir gol attığı maçta 2-0, Süper Lig'in 31. haftasında dün konuk ettikleri 'u 3-1 yendikleri mücadelelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Daha önce , , , Inter, ve forması da giyen Polonya asıllı 35 yaşındaki Alman forvet oyuncusu, "İki maç üst üste galibiyet. Şimdi biraz izin yapıp dinleneceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Antalyaspor formasıyla 6 gol

Bu sezon 4'ü kupa 27 resmi karşılaşmada görev alan Podolski, bu karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı formayla 4 gol kaydetti.

Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunda da Antalyaspor'la performans sergilediği 2'si kupa 11 resmi karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

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