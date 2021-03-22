Haberler Antalyaspor Antalyaspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti sona erdi

Antalyaspor'un 'deki galibiyet hasreti sona erdi

. Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, 'de 8 hafta sonra üç puan kazandı. 22. haftada 'ne 31 Ocak'ta konuk olduğu maçı 1-0 kazanan Akdeniz ekibi, ardından oynadığı 8 maçta 7 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:42
Antalyaspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti sona erdi

Ligin 31. haftasında konuk ettiği 'u Fredy, ve 'nın golleriyle 3-1 yenen kırmızı-beyazlıların galibiyet hasreti sona erdi.

Ligde en son 22. haftada 'ne 31 Ocak'ta konuk olduğu maçı 1-0 kazanan Akdeniz ekibi, ardından oynadığı 8 maçta 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, (1-1), Yukatel Denizlispor (1-1), (1-1), (0-0), (0-0), (1-1), (1-1) ile yaptığı karşılaşmalardan beraberlikle ayrıldı.

Ligin 30. haftasında 'a dış sahada 4-0 mağlup olan ve kulüp tarihindeki 13 maçlık en uzun yenilmezlik serisini yitiren Antalyaspor, dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle 8 hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Kırmızı-beyazlı ekip, milli maç dolayısıyla lige verilen aranın ardından 32. haftada 4 Nisan Pazar günü 'ne konuk olacak.

GÖKDENİZ GOL SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Antalyaspor'un 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon 'de altıncı golüne ulaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde takımının karşılaşmadaki ikinci golüne imza atan Gökdeniz, 24. haftada 7 Şubat'ta Yukatel Denizlispor deplasmanın ardından forma giydiği altıncı maçında yeniden fileleri havalandırdı.

Gökdeniz, ligde attığı 6 golle Antalyaspor'un en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ağları havalandıran Antalyaspor'un 30 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Fredy ligde bu sezonki üçüncü, 20 yaşındaki defans oyuncusu Bünyamin Balcı ise ikinci golünü kaydetti.

SON DAKİKA