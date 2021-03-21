Haberler Antalyaspor Ersun Yanal: İki farklı oyunun nedeni 'duygu'

: İki farklı oyunun nedeni 'duygu'

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'in 31'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un 'u 3-1 yendiği maçın ardından, iki takımın teknik direktörleri açıklama yaptı. İşte o açıklamalar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 16:34
Ersun Yanal: İki farklı oyunun nedeni 'duygu'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü , bugün ilk ve ikinci yarıda farklı oyun sergilediklerini söyledi. Bu durumun hafta içindeki maçında bağladığını ifade eden Yanal, "İki maçta sergilediğimiz iki farklı oyunun nedeni 'duygu' diye düşünüyorum. karşısındaki bu 'duygu'yu ilk yarıya taşıyamadık. İkinci devreye çıkarken soyunma odasında bu duygunun ne kadar önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Takım bunu çok iyi uyguladı" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kalitesi yüksek bir futbol sergilediklerini sözlerine ekleyen Ersun Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" oyuncuları ve güzel oyunlarını iki golle taçlandırdı. Milli takım süreçlerinde onlara başarılar diliyorum. Takım olarak disiplinli oynadığımızda gelişebildiğimizi, özgüvenli olduğumuzda daha fazlasını yapabileceğimizi gösteriyoruz. Önümüzde daha da gelişebileceğimiz bir süreç var. Bunu yaptığımızda fark yaratmaya devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

BAKKAL: BİREYSEL HATALARDAN MAĞLUP OLDUK
Teknik Direktörü ise çok üzgün olduğunu belirterek, "İlk yarıda harika oynadık. Rakibe pozisyon vermedik. Yakaladığımız 3 pozisyondan birini gole çevirdik. İkinci devreye dirençli başladık. Futbolcularıma ikinci yarının ilk 20 dakikasının çok önemli olduğunu söylemiştim. Çünkü ile uzun yıllar birlikte çalıştık" diye konuştu.

İkinci yarıda bireysel hatalardan ilk golü yediklerini ifade eden Mesut Bakkal, "Golden sonra konsantrasyonumuz bozuldu. Kaptırdığımız topta ikinci gol geldi. seviyesinde böyle hatalar yaparsan sonuç kaçınılmaz olur. Girdiğimiz 5 pozisyondan birini gole çevirdik. Rakibe ikinci yarıda bu kadar çok gol pozisyonu vermemeliydik. Eğer pozisyon verirsen böyle biletinizi kesiyorlar. 'ın pozisyonunda kaleci topu kurtardı. Takım olarak ayağa kalkmak zorundayız. Bireysel hatalardan dolayı mağlup olduğumuz için üzgünüz" diye konuştu.

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