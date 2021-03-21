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maçı CANLI anlatım

'de 31. hafta heyecanı sürüyor. , sahasında 'u konuk ediyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı ise fotomac.com.tr'de...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 13:24
Antalyaspor BB Erzurumspor maçı CANLI anlatım

'in 31. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Fraport TAV 'un konuğu ... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM


MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri, Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Leo, Bergdich, Boumal, Omolo, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - maçı bugün saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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