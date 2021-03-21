Antalyaspor BB Erzurumspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
MAÇIN 11'LERİ
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri, Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Leo, Bergdich, Boumal, Omolo, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir
ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı bugün saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.