Antalyaspor - BB Erzurumspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan 31. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadelede Antalyaspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Fredy, Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı'dan geldi.

BB Erzurumspor'un tek sayısı ise Aatif Chahechouhe'dan geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 39'a çıkardı, BB Erzurumspor ise 27 paunda kaldı.

8 HAFTA SONRA KAZANDI

Antalyaspor bu galibiyetle tam 8 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Akdeniz temsilcisi Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada 7 beraberlik 1 mağlubiyet almıştı.