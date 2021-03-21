Haberler Antalyaspor Antalyaspor - BB Erzurumspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'in 31. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi bu galibiyetle tam 8 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 13:24 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 15:45
Antalyaspor - BB Erzurumspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 31. haftasında heyecan 31. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadelede sahasında 'u konuk etti.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Fredy, Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı'dan geldi.

BB Erzurumspor'un tek sayısı ise Aatif Chahechouhe'dan geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 39'a çıkardı, BB Erzurumspor ise 27 paunda kaldı.

8 HAFTA SONRA KAZANDI

Antalyaspor bu galibiyetle tam 8 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Akdeniz temsilcisi Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada 7 beraberlik 1 mağlubiyet almıştı.

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