Antalya’da derbi bayramı

Antalya’nın iki temsilcisi, önce ligde ardından Çarşamba günü de Türkiye Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşacak.
Antalyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:30Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Antalya'da bu hafta derbi bayramı yaşanacak. Ligde 5. sıradaki Alanya ile 10. Antalya, 15. kez karşı karşıya gelecek. Turuncu-yeşillilerin, kupa ve lig maçlarında ezeli rakibine karşı 3'ü iç sahada 7 maçlık üstünlüğü bulunuyor. Kırmızıbeyazlıların ise 1'i dış sahada 5 galibiyeti var. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazanmıştı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Trabzon galibiyetini derbiyle perçinlemenin peşinde. Ligde 13 maçtır bileği bükülmeyen ve üst üste 7 maçtır berabere kalan Antalyaspor ise galibiyet hasretine Alanya'da son vermek istiyor.