Kupaya kilitlendi

Antalya ve Alanya, önce ligde sonra kupada karşılaşacak. Kupadaki yarı final maçı, kenti bayram yerine çevirecek.
Antalyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:25Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
SPOR Toto Süper Lig'de 13 maçtır bileği bükülmeyen Antalyaspor ve Trabzon'dan galibiyetle dönen Alanyaspor, bu hafta ve önümüzdeki hafta içi kenti bayram yerine çevirecek. Önce hafta sonu ligde kozlarını paylaşacak olan iki ezeli rakip, ardından hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde birbirlerine rakip olacak. Geçen sezon da yarı finalde karşılaşan iki Antalya temsilcisinden Alanyaspor finale adını yazdırmıştı. Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, "Biz öncelikle finale çıkmak istiyoruz. Antalya şehrinin bu kupaya çok ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu. İki kardeş kulübün derbi olarak adlandırdığı karşılaşma 17 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve kaybedenin eleneceği maç, büyük bir heyecanla bekleni