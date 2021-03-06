Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde

Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftadır yenilgi yüzü görmeyerek 55 yıllık kulüp rekorunu Fenerbahçe ile berabere kalarak kıran Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynanan maçlar içerisinde aldığı 14 beraberlikle Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda zirvede bulunuyor. Akdeniz ekibi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı mücadelelerde 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 6 yenilgi alarak, 35 puan topladı.



SÜPER LİG'DE 14 BERABERLİK

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor, sezonun ikinci devresinde oynanan Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sahadan eşitlikle ayrıldı.



VILLAREAL İKİNCİ SIRADA

Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa liglerinde 2020- 2021 sezonunda şuana kadar oynanan mücadeleler sonucunda aldığı 14 beraberlikle zirvede bulunuyor. Antalyaspor'un hemen ardından 13 beraberliği bulunan İspanya La Liga takımlarından Villarreal CF yer aldı. Her iki takımın ardından, 12 beraberliği olan Spor Toto Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor ve Ligue 1 ekibi Nantes takip etti. Bu takımları 11'er beraberlikle, Eredivisie temsilcilerinden Zwolle, İtalya Seri A ekibi Torino, Premier Lig temsilcileri Brighton, Fulham ve La Liga takımlarından Levante ile Huesca takip etti.