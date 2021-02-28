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'da yeni hedef !

Spor Toto 'de 28. haftada ile karşılaşacak olan , ligde 11 maçtır yenilmiyor. ekibi seriyi Fenerbahçe karşısında da sürdürmenin peşinde...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 11:18
Antalyaspor'da yeni hedef Fenerbahçe!

'in 27. haftasında konuk ettiği ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV , yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada 'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Bu yıl 2'si 'nda olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta yenilgisi bulunmayan ekibi, ligde 27. hafta sonunda 34 puana ulaştı.

Ligde yaptığı son 5 karşılaşmada sahadan bir puanla ayrılan kırmızı-beyazlılar, dün Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadelede bu sezonki 13'üncü beraberliğini elde etti.

Ligin 26. haftasında da deplasmanda ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, son iki lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandıramazken, kalesini gole kapattı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü 'ye konuk olacağı maçı kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı hedefliyor.

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