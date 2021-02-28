Antalya'da ses çıkmadı!

Ersun Yanal ile savunmacı bir takım kimliğine bürünen Antalyaspor ile sahaya oldukça defansif bir kadroyla çıkan Aykut Kocaman'ın ekibi Başakşehir yenişemedi. Maç boyu hücum etmekte zorlanan iki ekip sahaya adeta yenilmemek için çıkmıştı. İlk yarıda elle tutulur hiç pozisyon yoktu.

BAŞAKŞEHİR ERİYOR

İkinci yarı da ilk 45 dakika gibiydi. 90 dakika boyunca Antalyaspor 1 şut, Başakşehir ise 2 şut çekti ve kaleyi bile tutturamadılar. Akdeniz ekibi, 34 puana yükseldi. Son şampiyon İstanbul temsilcisi ise 25 puanla ateş hattından çıkamadı, kötü gidişi sürdürdü.

KOCAMAN'IN ILK PUANI

Başakşehir, 5 hafta önce göreve getirdiği Aykut Kocaman ile ilk kez puan aldı. Tecrübeli hoca, ilk 4 maçını kaybetti. Dün beraberlikle ayrılan Kocaman galibiyet görmedi.

SON 11 MAÇ 8 BERABERLIK

Antalyaspor beraberliğe abone oldu. Akdeniz ekibi toplamda 13. beraberliğini alarak bu alanda ligde zirvede. Son 11 lig maçında 8 beraberlik, 3 galibiyet aldı.