Haberler Antalyaspor Antalya'da ses çıkmadı!

'da ses çıkmadı!

konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı. Sahaya adeta yenilmemek için çıkan iki takım beğenilmedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
Antalya'da ses çıkmadı!

ile savunmacı bir takım kimliğine bürünen ile sahaya oldukça defansif bir kadroyla çıkan 'ın ekibi yenişemedi. Maç boyu hücum etmekte zorlanan iki ekip sahaya adeta yenilmemek için çıkmıştı. İlk yarıda elle tutulur hiç pozisyon yoktu.

BAŞAKŞEHİR ERİYOR
İkinci yarı da ilk 45 dakika gibiydi. 90 dakika boyunca Antalyaspor 1 şut, Başakşehir ise 2 şut çekti ve kaleyi bile tutturamadılar. , 34 puana yükseldi. Son şampiyon ise 25 puanla ateş hattından çıkamadı, kötü gidişi sürdürdü.

KOCAMAN'IN ILK PUANI
Başakşehir, 5 hafta önce göreve getirdiği Aykut ile ilk kez puan aldı. Tecrübeli hoca, ilk 4 maçını kaybetti. Dün beraberlikle ayrılan Kocaman galibiyet görmedi.

SON 11 MAÇ 8 BERABERLIK
Antalyaspor beraberliğe abone oldu. Akdeniz ekibi toplamda 13. beraberliğini alarak bu alanda ligde zirvede. Son 11 lig maçında 8 beraberlik, 3 galibiyet aldı.

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