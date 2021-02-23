Antalyaspor'un yeni başkanı Mustafa Yılmaz oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un olağan genel kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapıldı. Pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurula Antalyaspor A.Ş. hissedarları katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Turgay Soyer yaptı.



Genel kurulda, yönetim kurulu üye sayısı minimum 7, maksimum 29 kişiye yükseltilmesi kararı alındı. Soyer, konuşmasında Antalyaspor Başkanlığı yapan Ali Şafak Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfı Başkanlığı yapan Fikret Öztürk'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Genel kurulda Mustafa Yılmaz'ın sunduğu yönetim kurulu üyeleri listesi oy çokluğuyla seçildi.



YENİ BAŞKANDAN BİRLİK ÇAĞRISI

Başkan seçilmesinin ardından konuşan Yılmaz, yönetim kurulunun belirlenmesi için gece gündüz çaba sarf etmesine rağmen istediği desteği bulamadığını söyledi. Bugünden itibaren sosyal medya veya farklı mecralarda Antalyaspor yönetimini eleştirilenlere, tenkit edenlere asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, genel kurula katılanlardan bu konuda destek istediğini belirtti. Antalyaspor camiasına tek yumruk ve birlik olma çağrısı yapan Yılmaz, "Ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım herkesin kayıtsız kaldığı bu dönemde görev sorumluluğuna talip oldu. Artık vefalı olalım, birbirimize saygı duyalım, camiaya zarar verecek davranışlardan kaçınalım" dedi.



"KUPADA HEDEF FİNAL"

Antalyaspor'un hedeflerinden bahseden Yılmaz, şöyle konuştu: "Ligde pazar günü Güziantep deplasmanındaki beraberlikle, Ziraat Kupası'nı dahil edersek 12 maçlık yenilmezlik serisini devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu başarıların artacağına inanıyorum. Kupada yarı finaldeyiz, ilk hedefimiz finale çıkmak. Finalden sonra da şehrimize Türkiye Kupası'nı getirmek istiyoruz. Ersun hoca, futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. Ben ve yönetim kurulunda görev yapacak arkadaşlarım zorlu süreçte arma aşkı için görevi üstlendi. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hiçbirine laf söyletmeyeceğim."



ÖMER ÖZKAN DANIŞMA KURULUNDA

Yılmaz, yönetim kuruluna ilave olarak 11 kişilik danışma kurulu oluşturulduğunu söyledi. Kurulda Türkiye'deki ilk yüz nakli, çift kol ve rahim nakli gibi önemli başarılara imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da yer aldı. Mustafa Yılmaz, kulüp tarihinde Antalyaspor bünyesindeki 3 kurumda da aynı anda başkanlık yapan ilk isim oldu. Mustafa Yılmaz'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: "Mustafa Sak, Emin Hesapçıoğlu, Fesih Tamince, Tuncay Kilit, Yıldıray Karaer, Mehmet Güneysu, Mustafa Özdoğan, Hakan Karaca, Sabri Gülel, Tarık Sarvan, Ramazan Sert, Aziz Çetin, Berkay Bahar, Haldun Kilit, Emin Gülmez, Rasim Feyzan Doğu, Kıvanç Kuzay, Ramazan Karabulut, Rıdvan Güzel, AYtaç Altay, İsmail İltemur, Ferit Sezer, Emrah Çelik, Okan Kaya, Sezgin Özer, Atilla Akıncı, İbrahim Merey, Adnan Başkan."