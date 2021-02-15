Haberler Antalyaspor Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

’de heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 8. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de son 8 maçını kaybetmeyen ve topladığı 31 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor’da gözler yarın oynanacak Yeni Malatyaspor’a çevrildi. Peki, Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:22
Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'de son 8 maçını kaybetmeyen ve topladığı 31 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor'da gözler yarın oynanacak Yeni Malatyaspor'a çevrildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar hedef seriyi devam ettirmek. Başarılı grafiğini 'na da taşıyan güney ekibi deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları düzelen ve 'ın kadroda olması beklenirken, sakatlığı devam eden 'un takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Antalyaspor'un yıldız golcüsü ise sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. 'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Antalyaspor: , , , Bahadır, Eren, Hakan, , Ribeiro, , Sam, Orgill

Yeni Malatyaspor: , Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Mallan, Zeki, Adem, Kubilay, Tetteh

Öte yandan iki takım bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu 7 karşılaşmada Antalyaspor'un 4, Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç ise berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşması Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.

SON DAKİKA