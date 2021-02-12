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Antalya şov

Kırmızı-beyazlılar Fredy’nin penaltısıyla Yiğido’yu eleyip derbide Alanya’yla eşleşti. Geçtiğimiz sezon da Sivas’ı geçip yine Alanya’yla yarı final oynamıştı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:44 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Antalya şov
'de Ersun Yanal yönetiminde 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan , 'nda da kasırga gibi esiyor. A Spor ekranlarından yayınlanan müthiş karşılaşmada Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede üstün olan taraf Yiğidolar'dı. Kırmızı-beyazlılar, Fajr ve Camara'yla çerçeveyi bulamadı. Fajr, müsait pozisyonda topu dışarı attı. Serbest vuruşta Camara'nın kafa vuruşunu ise kaleci Boffin kornere çeldi.

İkinci yarıda Bünyamin'in kaleye giden vuruşunu Camara çizgiden çıkardı. 62'de Orgill-Ahmet mücadelesinde penaltı kararı çıktı. Fredy penaltıdan Antalya'yı öne geçirdi. 77'de Camara'nın kafası direkten döndü. 88'de Doğukan'ın kafasını kaleci Ali çizgiden çıkarttı ve yarı finale kalan Antalyaspor olurken, tarih tekerrür etti. Antalya ekibi, geçen sezon da çeyrek finalde Sivas'ı elemişti ve Alanya ile yarı finalde karşılamıştı.
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