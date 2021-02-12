İkinci yarıda Bünyamin'in kaleye giden vuruşunu Camara çizgiden çıkardı. 62'de Orgill-Ahmet mücadelesinde penaltı kararı çıktı. Fredy penaltıdan Antalya'yı öne geçirdi. 77'de Camara'nın kafası direkten döndü. 88'de Doğukan'ın kafasını kaleci Ali çizgiden çıkarttı ve yarı finale kalan Antalyaspor olurken, tarih tekerrür etti. Antalya ekibi, geçen sezon da çeyrek finalde Sivas'ı elemişti ve Alanya ile yarı finalde karşılamıştı.
Antalya şov
Kırmızı-beyazlılar Fredy’nin penaltısıyla Yiğido’yu eleyip derbide Alanya’yla eşleşti. Geçtiğimiz sezon da Sivas’ı geçip yine Alanya’yla yarı final oynamıştı.
Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:44 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
İkinci yarıda Bünyamin'in kaleye giden vuruşunu Camara çizgiden çıkardı. 62'de Orgill-Ahmet mücadelesinde penaltı kararı çıktı. Fredy penaltıdan Antalya'yı öne geçirdi. 77'de Camara'nın kafası direkten döndü. 88'de Doğukan'ın kafasını kaleci Ali çizgiden çıkarttı ve yarı finale kalan Antalyaspor olurken, tarih tekerrür etti. Antalya ekibi, geçen sezon da çeyrek finalde Sivas'ı elemişti ve Alanya ile yarı finalde karşılamıştı.