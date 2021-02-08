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Antalyaspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

'in 24. haftasında Antalyaspor, deplasmanda ile 1-1 berabere kalırken, yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti. Kırmızı beyazlılarda genç forvet , bu hafta da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:31
Antalyaspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

Fraport TAV Antalyaspor, 'in 24'üncü haftasında deplasmanda Yukatel ile 1-1 berabere kalarak puanını 31 yaptı. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla yenilmezlik serisini dış sahada 5, toplamda ise 8'e çıkardı.

Akdeniz temsilcisi, son 8 haftada Fatih Karagümrük, ve 'ni mağlup ederken , , İttifak Holding , ve Denizlispor ile berabere kaldı. Bu arada kırmızı beyazlıların Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kaybetmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

SON 5 DEPLASMANDA 9 PUAN
Antalyaspor, ligde oynadığı son 5 deplasmanda maçından ise 9 puan çıkarmayı başardı. Kırmızı beyazlı takım 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Göztepe ve Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor; Galatasaray, Konyaspor ve Denizlispor deplasmanlarından birer puan alma başarısı gösterdi.

8 MAÇLA İLK SIRADA
Fraport TAV Antalyaspor, 6-0 kaybedilen maçından sonra ligde oynadığı karşılaşmaları kaybetmedi. Akdeniz ekibi, son 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlikle 14 puan topladı. Antalyaspor, ligde 9 maçtır kaybetmeyen 'nin bu hafta sahasında Galatasaray'a yenilmesiyle namağlup serisi en uzun takım olarak ilk sırada yer alıyor. Fraport TAV Antalyaspor'u 7 maçla 'nın takımı Trabzonspor takip ediyor.

GENÇ GÖKDENİZ ATMAYA DEVAM EDİYOR
Sezon başında Misli.com 2'nci Lig ekibi 'dan kadroya dahil edilen forvet oyuncusu , gollerini atmaya devam ediyor. Genç yetenek son oynanan Denizlispor maçında da golünü atarak, takımına 1 puan kazandırdı. 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkarırken takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

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