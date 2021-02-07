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Teknik Direktörü : Rakip çok iyi savunma yaptı

Fraport TAV Teknik Direktörü , ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Tahmin etmedikleri bir gol yediklerini belirten Yanal, "Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi." dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 19:28
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Rakip çok iyi savunma yaptı

Fraport TAV Teknik Direktörü tahmin etmedikleri bir gol yediklerini söyledi.

Golü yedikten sonra atak yapsalar da çok üretken olamadıklarını aktaran Yanal, "Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi. Bize ciddi bir şekilde direnç gösterdiler. Oyunun yüzdesi bizde olsa da hiçbir anlam ifade etmedi. Bulduğumuz gol planlı bir gol olmasa da yediğimiz golün telafisi açısından bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Yanal, "Onlar, maç kaybetmeme arzusunu 8. haftaya çıkarttılar. Böyle disiplinli şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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