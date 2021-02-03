Antalyaspor - Beşiktaş maçı öncesinde Ersun Yanal'dan açıklama

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşılaşması öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

İŞTE YANAL'IN AÇIKLAMALARI:

Aslında zemin kötü. Bu sene zeminden çok çekiyoruz. Buraya yaklaşık 1500 tane takım geliyor. 1500 takımın antrenman yaptığı tesisler çok güzel ama bizim zeminimiz oldukça problemli. Birçok altyapı problemi var. Umarım önümüzdeki dönemde buraya yakışan bir çim olur.

6 haftadır fena gitmiyoruz. 2 puan ortalaması yakaladık. Transfer yapmayan tek takımız. Bunun bir takım avantajları var. Genç oyuncuları doğru zamanda vitrine çıkarabilirsek Antalyaspor ve Türk futbolu da kazanacak.

